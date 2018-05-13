Илья Воробьев: "Есть тревога за матч со Словакией"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после матча группового турнира чемпионата мира против Швейцарии (4:3) отметил, что команде будет не легко в следующей игре со Словакией.

– У Береглазова твердое место в составе?

– Что может быть твердого в хоккее? Он нормально сыграл для первом матча в середине чемпионата мира.

– Михеева заявили 13-м нападающим, чтобы в меньшинстве выпускать?

– Да. Он нужен как свежий игрок для меньшинства.

– Почему Трямкин присел в концовке?

– Было несколько не самых лучших решений с его стороны.

– Дадите шанс Шестеркину сыграть в одном из спаренных матчей?

– Скорее всего, да. Но пока на 100 процентов не могу сказать в каком из матчей.

– Почему не ладилось большинство "пять на четыре"?

– Соперник активно пошел, мы готовились, тренировали это, будем работать дальше.

– Как исключить индивидуальные ошибки, как у Яковлева?

– Это опыт. Мы все время говорим ребятам, показываем. Пока мы живем с этим и должны жить. Сказал сейчас ребятам об этом. Но мы одна команда (Воробьев имел в виду, что не собирается винить в чем-то кого-то конкретного – виновата вся команда – прим. "СЭ").

– Словаков тренирует Крэйг Рэмзи, и они тоже играют в североамериканском стиле.

– Мы с олимпийской сборной два раза играли против словаков в этом сезоне. Хорошо организованная команда, у нас с ней проблемы и на Олимпиаде были. Но на чемпионате мира у нас сейчас только хорошие впереди.

– Олимпийский урок учтете? Есть ли тревога за этот матч?

– Тревога есть за любой матч. Мы же не на почте работаем – сегодня письмо отослал, и завтра оно пришло. Как в DHL – в 8.30. Тревога-тревога - работать надо.

– Защитник сборной Словакии Марек Дялога сказал, что уровень чемпионата мира намного выше, чем Олимпиада. Потому что здесь намного больше сильных игроков. Вы как считаете?

– Давайте я вам после двух следующих матчей дам ответ на этот вопрос. (Игорь ЕРОНКО)

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