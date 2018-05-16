Илья Воробьев: "Два поражения c серьезными соперниками настораживают. Будем работать над ошибками"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев признался, что его настораживают два подряд поражения на чемпионате мира в Дании в преддверии встреч плей-офф. 15 мая команда России уступила Швеции 1:3, а 10 числа - Чехии (3:4 ОТ).
- Два матча с серьезными соперниками - и два поражения. Настораживает?
- Настораживает, но будем стараться такого не допустить впредь.
- В чем же проблема? Нам нечем крыть, когда против нас играют мастера более высокого класса? Или просто не повезло, когда не забили Гусев и Дадонов?
- Моменты были. Шведы были немножко посвежее, особенно в завершении атак. Но и мы будем работать над этим. (Игорь ЕРОНКО)
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загадочный лысый ассятин
БРРРРРРРР............ КАКИЕ , НА***ВЗНИЧЬ ДВА!!!! ПОРАЖЕНИЯ!!! ПОДРЯД????? У главного пернатого башню снесло напрочь????? Читаем первую строчку и выясняем, кто неадекват -- аффтар статьи или интервьюированный....
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