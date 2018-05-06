Илья Воробьев: "Дальше будет тяжелее. Надо сплачиваться больше"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги разгромной победы над Австрией (7:0) на чемпионате мира в Дании. Позавчера россияне с тем же счетом обыграли Францию, а завтра им предстоит матч с Белоруссией.

– Сегодня не было, наверное, тех проблем, что в матче с Францией? Особенно во втором периоде.

– Проблемы с Францией – это были смены. Мы вчера на тренировке работали как раз над сменами во втором периоде. И сегодня в этом компоненте все было намного лучше.

– Не расслабят ли команду такие победы? Два раза по 7:0.

– Сейчас об этом говорили с ребятами. О том, что дальше будет тяжелее. И надо сплачиваться больше.

– С белорусами будет тяжелее?

– С белорусами? Каждая игра – это другая история, другой отрезок. Все по-другому.

– Вы смотрели матчи шведов?

– Да.

– И какое впечатление?

– Впечатление, что у шведов очень мастеровитая команда. То же самое, что и на последнем этапе Евротура: они из полумомента могут сделать гол. (Игорь ЕРОНКО)

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