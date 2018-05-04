Илья Воробьев: "Что меня не устроило? Второй период"

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев признался, что его не устроила игра команды во втором периоде матча группового турнира чемпионата мира с Францией (7:0). Он отметил, что нужно не допустить расслабленности после такой победы.
– Что вас не устроило?
– Второй период. Завтра будем разбирать: посмотрим видео и покажем ребятам моменты, которые надо улучшить.
– Какой спецбригадой больше довольны?
– Когда забивают, тогда доволен. Кем больше доволен, сложно сказать.
– Перестановки в тройках планируете на следующий матч?
– Матч только закончился, будем думать.
– Игра какого сочетания вас не устроила?
– Так чтобы совсем – нет. (Игорь ЕРОНКО, Алексей ШЕВЧЕНКО)
Трансляция матча Россия - Франция
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