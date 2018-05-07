Илья Воробьев: "20:0 меня настораживают"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги разгромной победы над Белоруссией (6:0) в рамках чемпионата мира в Дании. Это третий разгром подряд: ранее были обыграны французы (7:0) и австрийцы (7:0).

- Сегодня 6:0 вместо 7:0. Это провал?

- Посмотрим, что дальше будет. Немножко успокоимся со всеми этими красивыми счетами.

- Чему сборная научилась, сыграв с тремя слабыми соперниками?

- Мы строили команду. Каждый матч говорили ребятам, что надо сделать лучше. И что готовиться к любому сопернику надо серьезно.

- 20:0 – это лучший старт в истории сборной России.

- Я не в курсе этого. Вы себе запишите, а я забуду побыстрее.

- Вас это пугает?

- Не то чтобы пугает. Настораживает. Потому что сейчас будут чехи, будут шведы, швейцарцы. Приличные очень команды. (Игорь ЕРОНКО)

Чемпионат мира по хоккею. Все о турнире