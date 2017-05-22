Илья Сорокин: "Рад бронзе ЧМ, о карьере за океаном пока не думаю"

Голкипер сборной России Илья Сорокин подчеркнул, что он доволен бронзовыми медалями чемпионата мира, который проходил в Кельне и Париже, передает из Шереметьева корреспондент "СЭ" Евгений БЕЛОУСОВ. При этом вратарь отметил: пока он не думает о карьере в НХЛ.

Россия завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место Финляндию – 5:3. Чемпионом стала Швеция, победившая в финале Канаду по буллитам со счетом 2:1. "СЭ" вел прямую трансляцию встречи команды в аэропорту.

– Рад, что взяли бронзу. Всегда хочется большего, но что есть, то есть. О карьере за океаном пока не думаю. Пока год контракта надо отыграть. Сейчас главная цель – отдохнуть и восстановиться.