Илья Сорокин: "Чувствовал себя не в своей тарелке - давно не играл"

Вратарь сборной России Илья Сорокин после победы в матче чемпионата мира по хоккею-2017 над Латвией (5:0) заявил, что выступление за национальную команду является колоссальным опытом. Также голкипер отметил напряженный характер встречи, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– Матч получился напряженным, хотя по моим воротам было мало бросков в первом и третьем периодах, – начал Сорокин. – Я чувствовал себя не в своей тарелке, все-таки давно не играл. Спасибо партнерам, что помогли. Все прошло ровно, какого-то отдельного момента, когда было сложно, выделить не могу.

– Как у вас складывается общение с Андреем Василевским?

– У нас все отлично еще с первого дня.

– Тренер вратарей сборной Рашид Давыдов сказал, что не имеющие практики голкиперы должны работать больше на тренировках.

– У нас в этом плане все нормально.

– Россия одержала шесть побед в шести матчах.

– Давайте пока на эту тему ничего говорить не будем, посмотрим, что произойдет дальше.

– Что знаете о сборной США?

– Нет, не смотрели еще. Остальные вратари? За ними не слежу.

– Какая для вас польза от участия в чемпионате?

– Я получаю колоссальный опыт.

"СЭ" вел трансляцию матча