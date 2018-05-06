Илья Михеев: "Шайбу за сборную посвящаю "Авангарду"

Нападающий сборной России Илья Михеев посвятил свой гол в матче чемпионата мира-2018 против Австрии (7:0) "Авангарду". Россияне выиграли вторую игру подряд с одинаковым счетом – в первой встрече они разгромили Францию 7:0.

– Кто понравился больше: французы или австрийцы?

– Сложно сказать, моментами одни, моментами другие.

– Обычно дебют на чемпионате мира – это волнение, но вам повезло с соперниками.

– Я уже играл на Евротуре, где были посерьезнее команды, полегче сейчас. Забрал сегодня шайбу после своего гола.

– Не скучно против таких команд играть?

– У нас свои задачи.

– Этот гол посвящен будущему клубу – СКА?

– Нет. Настоящему – "Авангарду".

– В прошлом матче Илья Воробьев был недоволен вторым периодом. Сегодня были неудачные отрезки?

– Тогда мы провалили период, сегодня, может, смены были неудачные, но не отрезки. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Трансляция матча Австрия - Россия //

​Полное расписание чемпионата мира по хоккею