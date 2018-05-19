Чемпионат мира

06:51 | Хоккей — Чемпионат мира

Илья Михеев: "Между чемпионатом мира и КХЛ большая разница"


Нападающий сборной России Илья Михеев признался, что между чемпионатом мира​ и КХЛ большая разница. 23-летний россиянин впервые сыграл на крупном международном турнире.

– Чемпионат мира в Дании стал вашим первым крупным турниром на уровне сборных, вы играли против сильнейших составов шведов, канадцев и чехов. Это космос по сравнению с КХЛ?

– Это очень большая разница.

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https://iz.ru/745160/aleksei-fomin/ilia-mikheev-mezhdu-chempionatom-mira-i-kkhl-bolshaia-raznitca

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