Илья Михеев: "Между чемпионатом мира и КХЛ большая разница"

Нападающий сборной России Илья Михеев признался, что между чемпионатом мира и КХЛ большая разница. 23-летний россиянин впервые сыграл на крупном международном турнире.
– Чемпионат мира в Дании стал вашим первым крупным турниром на уровне сборных, вы играли против сильнейших составов шведов, канадцев и чехов. Это космос по сравнению с КХЛ?
– Это очень большая разница.
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