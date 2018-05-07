Илья Каблуков - о 20:0: "Надеюсь, что также продолжим"

Защитник сборной России Илья Каблуков в интервью пресс-службе ФХР подвел итоги разгромной победы над Белоруссией (6:0) на чемпионате мира в Дании. Это третий разгром подряд: ранее были обыграны французы (7:0) и австрийцы (7:0).

- 20 шайб за три игры, что скажете по этому поводу?



- Хорошо наверное, реализуем свои моменты, надеюсь также будем продолжать



- Опишите заброшенную шайбу.

- Барабанов все хорошо сделал, отдал пас из-за ворот. Мне оставалось только прыгнуть за ней и попасть.

- Что скажете о следующем сопернике - сборной Чехии?

- Пока не изучали, только просматривали игры на еврохоккейтуре. Сегодня и завтра отдохнем, а послезавтра начнем готовиться.



Матч Чехия - Россия 10 мая, начало 21.15 по московскому времени.

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