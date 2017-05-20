Илья Брызгалов: "Василевский привык к давлению"

Экс-вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" выразил уверенность, что голкипер россиян Андрей Василевский готов к матчу 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады.

– К чему надо быть готовым Василевскому и его партнерам?

– К постоянному давлению. Большому количеству бросков. Постоянному присутствию соперников на пятаке – Андрею нужно будет высматривать ситуацию. Но он к этому привык. За это он точно может не волноваться. Уже не один сезон в НХЛ отыграл. Так что проблем быть не должно. А вот защитникам посложнее придется.

Им нужно быть внимательными, играть поострее, правильную позицию выбирать на пятаке, чтобы после первого броска пресекать шансы. Тем более что у Канады полно специалистов по игре под воротами, тот же Уэйн Симмондс. И подправит, и добавит. Защитникам нужно быть "внутри", а не "снаружи". Отсекать нападающих с пятака, выдавливать в сторону периметра. (Игорь ЕРОНКО)

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.