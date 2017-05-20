Илья Брызгалов: "Чемпионат мира? Вы что, в НХЛ сумасшедшие игры плей-офф"

Экс-вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" рассказал, что не следит за выступлением россиян на чемпионате мира по хоккею-2017. Он добавил, что будет смотреть сегодняшнюю встречу 1/2 финала турнира, в которой команда Олега Знарка встретится с Канадой.
– Илья, вы вообще смотрите чемпионат мира?
– Вы что, здесь плей-офф идет. Сумасшедшие игры! Нет, я видел одну игру – с американцами. Но только ее. Остальные особого интереса не вызывали. Правда, Канаду, конечно, буду смотреть. (Игорь ЕРОНКО)
Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.
Весёлый©
Валяюсь и катаюсь, Dinamidt_22rus был прав: Илюха - молодчик!
15:10
inspire
sovietikus Не наш он уже человек, переформатировали ему мозги. К сожалению, таких у нас уже много, и таким никогда нельзя доверять место в составе сборной. =============== лол ...
14:59
black rider.
Крым наш!=Я навязываю свое мнение тем кто любит НХЛ?==============Тебя никто не спрашивает,потому что твоё мнение никому не интересно,а мнение Брызгалова кому-то интересно,иначе у него не брали бы вью, и он своё мнение никому не навязывает,его спросили он ответил
14:47
ros
Ну, американцу брызгалову понятно, интереснее смотреть американский чемпионат... А мне так вообще безразлично анахайм майтидакс там победит или оттава сенаторс
14:46
marksan
Enich_____ Еней був парубок моторний... Вы из этих?
14:42
sovietikus
Не наш он уже человек, переформатировали ему мозги. К сожалению, таких у нас уже много, и таким никогда нельзя доверять место в составе сборной.
14:42
Крым наш!
Enich, это ваше с ним личное мнение. Зачем его навязывать остальным? Тем более, что НХЛ-цы играют на чемпионате и не смотрятся, как космос по отношению к не НХЛ-ам. Мне игра на больших площадках больше нравится. И что? Я навязываю свое мнение тем кто любит НХЛ?
14:31
Enich
а на что смотреть когда там хоккей, а здесь так. все правильно он написал.
14:26
Werewolf
Ну так-то не сильно он и не прав. Что было смотреть? Россия-Италия? Посмотрел самый интересный матч с амерами, сегодня интересный матч будет. Ну первый был норм. Остальные то на фиг смотреть? Как сборные детского сада гоняют?
14:18
Red Machine
У Илюхи совсем крыша поехала, только брызги летят...
14:14
marksan
Сходи с ума в одиночку! Патриот хренов!
14:04