Илья Брызгалов: "Чемпионат мира? Вы что, в НХЛ сумасшедшие игры плей-офф"

Экс-вратарь сборной России Илья Брызгалов в интервью "СЭ" рассказал, что не следит за выступлением россиян на чемпионате мира по хоккею-2017. Он добавил, что будет смотреть сегодняшнюю встречу 1/2 финала турнира, в которой команда Олега Знарка встретится с Канадой.

– Илья, вы вообще смотрите чемпионат мира?

– Вы что, здесь плей-офф идет. Сумасшедшие игры! Нет, я видел одну игру – с американцами. Но только ее. Остальные особого интереса не вызывали. Правда, Канаду, конечно, буду смотреть. (Игорь ЕРОНКО)

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.