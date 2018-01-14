ИИХФ в курсе, что Россия собирается подать заявку на проведение чемпионата мира-2024

Президент Международной федерация хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил о том, что организации известно о планах России подать заявку на проведение чемпионата мира 2024 года. При этом он руководитель не знает, какой город буде предложен в качестве хозяина турнира.

"Да, мы знаем, что Россия собирается подать заявку. Не в курсе, будет ли это Санкт-Петербург или какой-то другой город", – приводит "Р-Спорт" слова Фазеля.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что федерация постарается добиться проведения чемпионата мира-2024 в Санкт-Петербурге.