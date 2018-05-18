ИИХФ: Сборная Белоруссии получит "грин-карту" на ЧМ-2021, если не вернется в элитный дивизион

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель сообщил, что сборная Белоруссии обязательно примет участие в домешнем чемпионате мира 2021 года. Команда по итогам ЧМ-2018 вылетела из элитного дивизиона.

- Сборная Белоруссии обязательно будет играть на домашнем чемпионате мира в 2021 году, - приводит "Р-Спорт" слова Фазеля. - Во-первых, у меня нет сомнений, что они сами смогут вернуться в элиту. Во-вторых, если вдруг этого не произойдет, команде будет предоставлена специальная "грин-карта". Иногда вылет из элиты может даже пойти на пользу и дать толчок развитию хоккея в стране.

Сборная Белоруссии выступала в элите с 2005 года. ЧМ-2021 пройдет в Белоруссии и Латвии.