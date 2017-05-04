ИИХФ пытается найти причину обыска сборной Белоруссии

Президент ИИХФ Рене Фазель заявил, что Международная федерация хоккея ждет ответа от французской стороны по поводу обыска игроков сборной Белоруссии, которые прибыли в Париж для участия в чемпионате мира. Французская полиция в среду провела тщательный досмотр белорусской команды, которая прибыла в Париж на поезде из Бордо, где проводила последние матчи Еврочелленджа. Сегодня Фазель посетил тренировку сборной Белоруссии и принес извинения от ИИХФ.

– Вы знаете, что это может быть связано как с безопасностью, так и с антидопинговыми делами, но мы пытаемся получить ответ от французской стороны, – приводит ТАСС слова Фазеля. – Конечно, это не выход, когда такое устраивается прямо на станции при людях. Мы пытаемся найти причину, почему это произошло, и надеемся, что такое больше не случится.