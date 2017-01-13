ИИХФ: матч Россия - Германия на ЧМ-2017 соберет аншлаг

Матч чемпионата мира-2017 между сборными России и Германии соберет аншлаг на "Ланксесс-Арене" в Кельне, сообщает пресс-служба ИИХФ. Стадион вмещает 18 500 зрителей. На данный момент осталось менее 500 комплексных билетов на игры в этот день. Поединок состоится 8 мая.

Сборная России в группе А, кроме Германии, сыграет с Данией, Италией, Латвией, Словакией, США и Швецией. В плей-офф выйдут четыре лучшие команды. Матчи группы В, в которой примут участие Белоруссия, Канада, Норвегия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия и Швейцария, пройдут в Париже.