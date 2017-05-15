Игроки Латвии и России устроили драку после гола Телегина

Нападающий сборной России Иван Телегин забросил вторую шайбу в матче против Латвии на чемпионате мира по хоккею-2017. Российский форвард добил шайбу в ворота во время стычки у ворот. Этот гол стал для Телегина вторым на этом турнире.

Отметим, что в этом эпизоде Сергей Андронов сдвинул ворота соперника, однако арбитры после просмотра момента засчитали шайбу. Сразу после гола началась драка игроков, по итогам которой были удалены Андронов и Гунарс Скворцов.

"СЭ" ведет трансляцию встречи