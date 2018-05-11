Игрок "Лугано" Владислав Зорин: "В Швейцарии считают, что эту сборную России реально обыграть"

Форвард Владислав Зорин, завершивший нынешний сезон в составе финалиста швейцарского плей-офф "Лугано", поделился своим мнением о предстоящем матче сборных России и Швейцарии на чемпионате мира-2018. По его словам, швейцарцы могут взять верх в этой игре.

- Вы уже не первый год выступаете в Швейцарии, поэтому должны знать о сборной этой страны почти все.

- Сейчас я нахожусь в отпуске, но стараюсь следить за играми чемпионата мира. Силу нынешних швейцарцев хорошо представляю. Это крепкая команда, способная преподнести сюрприз. В Швейцарии от нее ждут как минимум выхода в четвертьфинал. Более того, там считают, что ей по силам обыграть сборную России. Все-таки на нынешнем чемпионате мира в ее составе не так много звезд, как в прошлые годы.

- В чем сила швейцарцев?

- Почти все сборники за исключением нескольких человек из НХЛ выступают во внутреннем чемпионате. Это очень серьезный турнир, где почти нет ярко выраженных аутсайдеров. Высокий соревновательный уровень требует от кандидатов в сборную постоянно выкладываться по максимуму. Свой чемпионат в Швейцарии очень уважают. На мой взгляд, он даже не уступает КХЛ.

- За кем из ваших партнеров по команде нужно следить?

- На Олимпиаде в Корее выступало сразу шесть человек из "Лугано". Но в Данию взяли только Грегори Хофманна. Это очень интересный, опасный нападающий. Прошлой осенью он даже ездил в тренировочный лагерь "Каролины", которая его когда-то задрафтовала. Он был хорошо в плей-офф чемпионата и считается одним из главных талантов швейцарского хоккея. Тот факт, что сейчас он хорошо играет на турнире, меня совершенно не удивляет.

- Вы сильно удивились, узнав, что в состав сборной России попал ваш партнер по "Авангарду-94" Илья Михеев?

- Да, и я очень рад за него. Мы вместе с ним и Кириллом Семеновым играли в одной команде 1994 года рождения в "Авангарде". Если Михеев завтра забьет, то будет о чем поговорить и с ним, и с моими швейцарскими партнерами.

- Вы остаетесь в Швейцарии, где играете с 16 лет?

- Пока еще не знаю. Хочется сыграть на родине, в КХЛ. Я - русский человек. А уехал в Швейцарию в 16 лет по рекомендации. Прошел просмотр у Дмитрия Цыгурова - сына Геннадий Федоровича - и остался. Он давно живет с семьей в Швейцарии, работает с детьми, а тогда трудился в системе "Лугано". (Михаил ЗИСЛИС)

Матч Россия – Швейцария состоится 12 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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