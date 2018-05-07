Игра России на ЧМ напомнила Третьяку сборную СССР

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что сборная России своим выступлением на чемпионате мира-2018 напоминает сборную СССР, в которой играл он сам. Третьяк добавил, что не помнит такой серии в истории, чтобы российская команда три игры подряд проводила без пропущенных шайб.
Сборная России сыграла на турнире уже три матча, победив французов (7:0), австрийцев (7:0) и белорусов (6:0). Сейчас национальная команда занимает первое место в группе А, имея в активе 20 забитых и ни одной пропущенной шайбы.
– Не хочу говорить о соперниках, хочется сказать о нашей команде, – цитирует ТАСС Третьяка. – Она играет немного в другой хоккей, в отличие от последних лет – эта игра комбинационная, команда играет друг на друга. Мне это напоминает тот хоккей, в который играли в моей команде в мое время. Моментов много, хотя бывает и брак, но мне нравится, как играет нынешняя сборная. Не помню такого, чтобы в истории мы проводили три игры кряду без пропущенных шайб. Это хороший показатель.
Следующий матч сборная России сыграет против сборной Чехии в четверг, 10 мая, начало – в 21.15 по московскому времени.
Дополнительная информация
- Сборная России (Хоккей)
- Владислав Третьяк
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Австрии (Хоккей)
- Сборная Белоруссии (Хоккей)
- Сборная Франции (хоккей)
- Сборная СССР (Хоккей)
Lennon
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23:20 7 мая