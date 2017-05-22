Игра против Финляндии стала 700-й для сборной России

Матч за третье место чемпионата мира​ против Финляндии (5:3) стал для сборной России семисотым в истории, информирует официальный сайт ФХР. В них было одержано 417 побед, 43 матча закончились вничью, а 240 – поражением. Разница шайб – 2256 – 1626 в пользу российской команды.

Впервые в матчах за бронзовые медали на чемпионатах мира сборная России сыграла со сборной Финляндии. До этого в шести аналогичных играх команда по два раза встречалась со сборными США, Чехии и Швеции, при этом теперь на счету России в них четыре победы и три поражения. Также данный матч стал двадцатым между сборными России и Финляндии на чемпионатах мира. По количеству побед российская команда вышла вперед: 10 против 9, ещё один матч завершился вничью, разница шайб в них – 60 - 52 в нашу пользу.