Игорь Шестеркин: "Я бы не сказал, что нахожусь в идеальной форме. Но если скажут играть против шведов, буду готов"

Голкипер сборной России Игорь Шестеркин признался, что не обращает внимания на свою "сухую" серию на чемпионате мира-2018 в Дании. Вратарь играл с Австрией, Белоруссией и Словакией и ни разу не пропустил.
– Вы еще ни одной шайбы не пропустили на этом чемпионате.
– На тренировках пропускаю.
– От кого?
– Да от всех. Легче перечислить тех, от кого не пропускаю.
– Ну и от кого?
– От тренерского штаба, потому что не бросают.
– "Сухая" серия – это давит или вдохновляет?
– Не обращаю внимание на это.
– Не обидно, что вы в идеальной форме, но лишь второй вратарь в сборной?
– Я бы не сказал, что в идеальной. Но если скажут играть, буду готов.
– Есть ли разница, с кем играть в плей-офф?
– Нет, главное, что мы остались здесь и не нужно никуда переезжать.
– С кем бы хотели сыграть?
– Без разницы.
– Рассчитываете сыграть еще раз на этом ЧМ?
– Все вопросы к тренерскому штабу.
– Как общаетесь с Василием Кошечкиным, какое взаимодействие?
– Спокойно общаемся. Я подсматриваю, насколько он спокоен бывает. Мне это помогает.
– Если на вас сделают ставку в плей-офф, это будет стресс или страх для вас?
– Посмотрим, все вместе, наверное. (Алексей ШЕВЧЕНКО)