Игорь Шестеркин: "Я бы не сказал, что нахожусь в идеальной форме. Но если скажут играть против шведов, буду готов"

Голкипер сборной России Игорь Шестеркин признался, что не обращает внимания на свою "сухую" серию на чемпионате мира-2018 в Дании. Вратарь играл с Австрией, Белоруссией и Словакией и ни разу не пропустил.

– Вы еще ни одной шайбы не пропустили на этом чемпионате.

– На тренировках пропускаю.

– От кого?

– Да от всех. Легче перечислить тех, от кого не пропускаю.

– Ну и от кого?

– От тренерского штаба, потому что не бросают.

– "Сухая" серия – это давит или вдохновляет?

– Не обращаю внимание на это.

– Не обидно, что вы в идеальной форме, но лишь второй вратарь в сборной?

– Я бы не сказал, что в идеальной. Но если скажут играть, буду готов.

– Есть ли разница, с кем играть в плей-офф?

– Нет, главное, что мы остались здесь и не нужно никуда переезжать.

– С кем бы хотели сыграть?

– Без разницы.

– Рассчитываете сыграть еще раз на этом ЧМ?

– Все вопросы к тренерскому штабу.

– Как общаетесь с Василием Кошечкиным, какое взаимодействие?

– Спокойно общаемся. Я подсматриваю, насколько он спокоен бывает. Мне это помогает.

– Если на вас сделают ставку в плей-офф, это будет стресс или страх для вас?

– Посмотрим, все вместе, наверное. (Алексей ШЕВЧЕНКО)