Игорь Шестеркин: "Лучше, конечно, когда чаще бросают"

Вратарь сборной России Игорь Шестеркин подвел итоги матча со Словакией (4:0) на чемпионате мира-2018 в Дании.

– В первом периода было всего два броска – на первой и на последней минутах. Что делали в остальное время?

– Хоккей смотрел, – сказал Шестеркин.

– Интересно было?

– Хорошо взаимодействовали.

– Сколько вратари не говорят – это самое худшее, когда нет бросков на таком огромном отрезке.

– Да, особенно если можно пропустить какую-то контратаку. Это очень тяжело. Во втором периоде получилось из крайности в крайность – большое количество бросков. Лучше, конечно, когда чаще бросают – ты так чувствуешь нить игры.

– Тяжело было включаться в игру, ведь во втором периоде были проблемы?

– Они попали пару раз в меня. Вошел потом в тонус, хорошо, что довели дело до победы.

– Тяжелая игра лично для вас?

– Неприятная. Ребята помогли, выводили шайбу из зоны, блокировали броски.

– Завтра против шведов готовы сыграть?

– Не знаю...

– Имеется в виду, с точки зрения физики. Не слишком устали в этом матче?

– Нет. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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