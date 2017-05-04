Игорь Никитин: "Радулов и Зайцев не приехали в сборную по уважительным причинам"

Тренер сборной России Игорь Никитин подчеркнул, что у Александра Радулова и Никиты Зайцева были причины для отказа от выступления на чемпионате мира-2017. Ранее сообщалось, что Радулов не приехал на турнир из-за отсутствия контракта. А главный тренер сборной Олег Знарок попросил журналистов больше не спрашивать его о форварде.

– Радулов и Зайцев не приехали в сборную по уважительным причинам, а те ребята из КХЛ, которые вошли в состав, точно сильнее хоккеистов из НХЛ, которые не имеют постоянной игровой практики, – цитирует "Р-Спорт" Никитина. – Поэтому мы и сделали выбор в пользу тех игроков, кто прилетел в Германию.