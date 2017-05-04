Чемпионат мира

20:20 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Игорь Никитин: "Радулов и Зайцев не приехали в сборную по уважительным причинам"

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Тренер сборной России Игорь Никитин подчеркнул, что у Александра Радулова и Никиты Зайцева были причины для отказа от выступления на чемпионате мира-2017. Ранее сообщалось, что Радулов не приехал на турнир из-за отсутствия контракта. А главный тренер сборной Олег Знарок попросил журналистов больше не спрашивать его о форварде.

– Радулов и Зайцев не приехали в сборную по уважительным причинам, а те ребята из КХЛ, которые вошли в состав, точно сильнее хоккеистов из НХЛ, которые не имеют постоянной игровой практики, – цитирует "Р-Спорт" Никитина. – Поэтому мы и сделали выбор в пользу тех игроков, кто прилетел в Германию.

Дополнительная информация

http://wchockey2017.rsport.ru/hockey2017/20170504/1119991460.html

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дост

"Не хочу играть за сборную - карьера дороже" -----> уважительная причина

20:32