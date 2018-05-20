Игорь Никитин - о матче Россия - Канада: "Россияне неудачно в этом матче сыграли в меньшинстве"

Главный тренер ЦСКА и наставник защитников сборной России Игорь Никитин в интервью "Известиям" заявил, что в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2018 Россия – Канада (4:5 ОТ) его команда играла неудачно в меньшинстве. Также специалист снова не смог сказать, продолжит ли и дальше занимать свой пост у армейцев.

– У вас есть объяснение, как Коннор Макдэвид смог отдать такой гениальный победный голевой пас, что шайба прошла через небольшую щель между льдом и клюшкой Богдана Киселевича?

– Здесь и мастерство Макдэвида, и удача. Все вместе. К сожалению, мы вообще неудачно в этом матче сыграли в меньшинстве, пропустив три шайбы.

– В этих трех голах голевой пас трижды отдавал именно Макдэвид. Неужели он и вся команда Канады так хороши в большинстве?

– На это всегда влияет мастерство. Но мы всегда разбираем свою игру. Поэтому скажу так: мы неудачно сыграли.

– Есть понимание, остаетесь ли вы в сборной и в ЦСКА?

– Сейчас не хотелось бы поднимать эту тему. Для меня это вызов – мне это интересно. К сожалению, тут не все зависит от меня.

Никитин возглавил ЦСКА в конце мая прошлого года. Под его руководством армейцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили в серии "Ак Барсу" (1-4).

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию финала чемпионата мира, где встретятся сборные Швеции и Швейцарии. Игра состоится 30 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. В матче за третье место в тот же день сойдутся Канада и США, начало – в 16.45 по московскому времени.

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