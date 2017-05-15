Игорь Никитин: "Латвия лукавит, говоря, что больше настраивается на Германию"

Тренер сборной России Игорь Никитин в преддверии матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Латвии рассказал о кадровых изменениях в национальной команде. Специалист добавил, что игрокам из НХЛ нужно привыкнуть к большим площадкам.

- Почему Сорокин в воротах? Две спаренные игры, вратари должны быть свежие, - сказал Никитин в эфире программы "Все на хоккей". - 7 защитников и 13 нападающих? Новые ребята есть - мы должны были подстраховаться. Орлову нужно войти в игру, почувствовать большую площадку.

Панарин хорошо чувствует себя с ребятами из НХЛ. Думаю Латвия лукавит, говоря, что больше настраивается на матч с Германией.

Напомним, что матч Россия – Латвия состоится сегодня, 15 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Россия - Латвия. Онлайн трансляция. Видео