Чемпионат мира

09:20 | Хоккей — Чемпионат мира

Игорь Никитин: "Хотелось бы еще раз повторить этот сезон"

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Главный тренер ЦСКА и наставник защитников сборной России Игорь Никитин заявил, что на чемпионате мира в Дании у многих национальных команд были сильнейшие составы. Специалист добавил, что ему хотелось бы еще раз повторить сезон-2017/18.

В четвертьфинале чемпионата мира Россия проиграла Канаде со счетом (4:5 ОТ).

– Мы занимаемся любимым делом, поэтому я думаю, что у меня была не запредельная нагрузка, – рассказал в интервью "Известиям" Никитин. – Все в этом сезоне было очень интересно. Не очень просто складывалось, но хотелось бы еще раз повторить этот сезон.

– Этот чемпионат мира – сильнейший из всех семи, в которых вы участвовали как тренер сборной России? Он сопоставим по уровню, например, с сочинской Олимпиадой?

Очень сильные составы были у многих сборных, но мы стараемся концентрироваться на своей команде, своих игроках. Сравнивать с Олимпиадой в Сочи я бы вообще не стал. Олимпиада есть Олимпиада. Тем более в 2014 году все команды были под завязку укомплектованы игроками из НХЛ. Уровень совершенно другой был.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию финала чемпионата мира-2018 Швеция – Швейцария. Игра состоится 20 мая, начало – в 21.15 по московскому времени.

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https://iz.ru/745475/aleksei-fomin/igor-nikitin-khotel-eshche-raz-povtorit-etot-sezon

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Albertozi

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09:43

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