Игорь Ларионов: "Результат на ЧМ-2018 разочаровал. Сборная России продолжает стоять на месте"

Знаменитый нападающий, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов в интервью "СЭ" рассказал о плей-офф НХЛ, шансах финалистов на завоевание трофея и выступлении сборной России на чемпионате мира.

- Как оцениваете выступление сборной России на чемпионате мира в Дании?

- Если говорить объективно, то результат разочаровал. Да, мы, как те же латвийцы, швейцарцы и датчане, старались и боролись. Но разве это соответствует тем высоким амбициям и уровню хоккеистов сборной России? Посмотрите на тех, кого признали лучшими игроками нашей команды по итогам чемпионата мира. Дацюку уже почти сорок лет, Кошечкину – 36, а Андронову – 30. Лично меня это очень сильно настораживает.

У сборной России не было запаса и преимущества в классе над соперниками. Все команды подравнялись, а мы почему-то продолжаем стоять на месте. Да, можно сказать о том, что в Данию не приехали Тарасенко, Овечкин, Кузнецов, Малкин и другие игроки из НХЛ, но ведь все они были на Олимпиаде в Сочи. И там результата тоже добиться не удалось. Поэтому сейчас больше вопросов, чем ответов.

- Работа нового тренера сборной повлияла на результат?

- А причем тут Илья Воробьев? Он возглавил команду в последний момент и собирал ее буквально по крупицам. Воробьев – интересный и талантливый специалист. Ему нужно дать время и возможность для работы. В принципе, материал для этого у него имеется. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью интервью Ларионова - в ближайшее время в "СЭ"