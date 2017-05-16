Игорь Кравчук: "Лучшая игра Кузнецова еще впереди"

Бывший защитник "Эдмонтона", "Оттавы" и "Калгари" Игорь Кравчук заявил, что сборной России необходимо сделать выводы после поражения в матче чемпионата мира по хоккею-2017 от США (3:5). Также он прокомментировал действия игроков команды Олега Знарка, приехавших на турнир из НХЛ.

– Любое поражение следует рассматривать как урок, а не посыпать голову пеплом. С учетом прошлых чемпионатов мира возникает закономерность: когда наша команда попадает на соперника, превосходящего по классу предыдущих, что-то не идет. Можно сослаться на обилие молодых исполнителей в обороне, которых привлекли для испытания с заделом на Олимпиаду

Статистика – вещь упрямая, и надо нее обращать внимание на все показатели – броски, время в позиционной атаке и обороне, единоборства, подбор на пятачке. Всегда можно эффективнее использовать моменты. Нужно разобрать все ошибки и выстроить картину наших слабых и сильных сторон, исходя из которых, можно выстроить модель игры, которая будет приносить победу против любого соперника.

Энхаэловцам после прилета на чемпионат мира за пределами Северной Америки, всегда нужно время на адаптацию. Даже на злополучном питерском турнире в 2000 году потребовалось две-три игры на некоторое время, чтобы почувствовать размеры площадки и адаптироваться к новым правилам. Для каждого этот момент индивидуален, так что лучшая игра Кузнецова и Орлова еще впереди.

Надеюсь, возможный переезд на четвертьфинал никак не скажется на нашей команде. В Париже россиян может ждать другая погода и другие условия на катке. Небольшой перелет вряд ли выбьет из колеи наших хоккеистов. Команда должна быть готова играть в любых условиях. (Евгений БЕЛОУСОВ)