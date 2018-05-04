Игорь Кравчук: "Канады точно прибавят"

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук, в прошлом – известный защитник "Эдмонтона" и "Оттавы", который работал скаутом по Северной Америке в штабе Зинэтулы Билялетдинова, был впечатлен матчем между сборными США и Канады (5:4 Б) в первом матче чемпионата мира. По его словам, канадская команда еще прибавит.

– Как вам североамериканское дерби?

– США и Канада показали интересный хоккей, очень зрелищно складывалась игра.

– Особенно с вратарями-резервистами.

– Удивлен, что с голкиперами они определились, и не ждут никого из плей-офф, хотя и канадцев, и американцев могут усилить вратари высокого уровня – Мюррей из "Питтсбурга", Джонс из "Сан-Хосе", Хеллебайк из "Виннипега".

– Удивило, что Макдэвид практически не проявил себя?

– Может, ушла игровая форма, хоть физическая и в порядке, или не отпускает джетлаг. С обеих сторон были хорошие исполнители, которые здорово себя проявили.

– Как вам канадская сборная Билла Питерса?

– Они всегда играют до победного. Даже сегодняшнее поражение по буллитам ни о чем не говорит. Канадцы точно прибавят, как и любая другая сборная. Все впереди и у сборной России, США, Швеции и Финляндии. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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