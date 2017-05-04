"Идем на таран" - девиз сборной России на ЧМ-2017

На чемпионате мира по хоккею-2017 сборная России будет использовать девиз "Идем на таран", сообщает allhockey.ru. Игроки национальной команды носят футболки с этими словами.

Сборная России проведет свой первый матч в пятницу против Швеции. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

В воскресенье российские хоккеисты сыграют с Италией, 8 мая – с Германией, 11 мая – с Данией, 13 мая – со Словакией, 15 мая – с Латвией, 16 мая – с командой США.