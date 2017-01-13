Хоккеистки сборной России пропустили от США шесть безответных шайб в полуфинале ЧМ

Женская сборная России проиграла команде США в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею – 0:6. Турнир проходит в Чехии. В матче за третье место россиянки сыграют с проигравшим в паре Канада – Швеция. Игра за бронзовые медали пройдет 14 января.

Напомним, что в четвертьфинале чешские болельщики освистали гимн России после победы россиянок (2:0).

ЧМ U-18

1/2 финала

США – Россия – 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)