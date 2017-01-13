Чемпионат мира

20:03 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Хоккеистки сборной России пропустили от США шесть безответных шайб в полуфинале ЧМ

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Женская сборная России проиграла команде США в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею – 0:6. Турнир проходит в Чехии. В матче за третье место россиянки сыграют с проигравшим в паре Канада – Швеция. Игра за бронзовые медали пройдет 14 января.

Напомним, что в четвертьфинале чешские болельщики освистали гимн России после победы россиянок (2:0).

ЧМ U-18

1/2 финала

США – Россия – 6:0 (2:0, 4:0, 0:0)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Sur_

Вот это по-нашему!!!

20:47

сабзеро

Новоуепинни ______________________________________ Интеллигентными чешками? Ты матч-то смотрел? Правильно сделали, что накостыляли этим чешским быдлячкам. И да, в полуфинал не попадают выиграв только один матч, если ты не в курсе.

20:36

Czechplayer

Видимо, отдали все силы в драке. Но штраф за хамство не адекватен: всего 2 хоккеистки были дисквалифицированы на 1 игру. Итак понятно было, чем закончится полуфинал. ИИХФ им просто отдых предоставил перед матчем за 3-е место. Стоматолог все-таки бесценный кадр, отрабатывает на 100%)

20:36

merniloskut

Новоуепинни - пиндоски на Тверской да Ленинградке не толпятся!)))

20:33

Тропическая гемангиома Мовсисяна

твои птушницы за кружевными трусами в ес просятся, так что не хрюкай)))

20:31

Новоуепинни

Браво сестрам-пиндоскам! Особенно Бэкки и Дженни! Наваляли этим пэтэушницам! А то эти пэтэушницы тока перед интеллигентными чешками выдрыпатца могут ))

20:13

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