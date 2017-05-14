Хенрик Нильсен: "Поставили цель по посещаемости ЧМ-2018 - 300 тысяч человек"

Глава федерации хоккея Дании Хенрик Нильсен заявил, что не ждет большого количества болельщиков на домашнем чемпионате мира в 2018 году, сообщает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО. Также руководитель отметил, что интерес к турниру проявил кронпринц Дании Фредерик.

– Вы привлекли к раскрутке турнира кронпринца Дании Фредерика. Впервые королевская фамилия сотрудничает с ИИХФ.

– Он проявил огромный интерес к турниру, – сказал Нильсен. – И за счет него мы получили дополнительное внимание со всего мира, не только в Дании, где, впрочем, это тоже стало хедлайном. Он очень популярен, и поэтому его помощь трудно переоценить. Он дал согласие на то, чтобы стать официальным патроном турнира. Мы этим гордимся.

– За год до турнира ИИХФ объявила о том, что хотела бы получить суммарную посещаемость в 600 тысяч зрителей.

– Мы поставили себе цель в 300 тысяч. Мы предполагаем, что в среднем на каждом матче будет около 5 тысяч зрителей, а для Дании это и так очень много. Конечно, мы хотели бы больше, но не можем загадывать. Радует, что шведам, финнам, латвийцам, немцам и многим другим будет очень просто до нас добраться.

– Вы ведь в свое время собирались подать заявку совместно с Латвией. Почему отказались?

– Мы не отказались. Мы ведь претендовали на ЧМ-2017, который как раз проходит сейчас, в Кельне и Париже. Наша заявка просто проиграла. Ну а на следующий год мы уже хотели проводить ЧМ сами, потому что достраивалась новая арена.