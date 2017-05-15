Хенрик Лундквист: "Я еще не привык к большим площадкам на чемпионате мира-2017"

Голкипер сборной Швеции и "Рейнджерс" Хенрик Лундквист после матча чемпионата мира-2017 против Дании (4:2) отметил, что дебют на турнире у него вышел не таким, как того хотелось. По словам вратаря, он еще не привык к большим площадкам.

- Я чувствовал себя хорошо, но не здорово, - приводит ТАСС слова Лундквист. - Мне потребуется еще несколько дней и тренировок, чтобы привыкнуть к большим площадкам. Это была хорошая победа, которая была нам необходима. Возможно, игра была равной, но мы решили ее исход в большинстве.