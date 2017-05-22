Хенрик Лундквист: "Сборная Швеции чувствовала, что может завоевать чемпионство". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

21:30 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Хенрик Лундквист: "Сборная Швеции чувствовала, что может завоевать чемпионство"

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Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист и "Рейнджерс" рад тому, что был вызван в состав национальной команды на чемпионат мира-2017. По словам голкипера, шведы, обыгравшие Канаду (2:1 Б) в финале мирового первенства, чувствовали, что могут выиграть золотые медали.

- Сезон не мог закончится более удачно после вылета "Рейнджерс" из борьбы за Кубок Стэнли. Я горжусь тем, что был частью этой команды, - приводит Expressen слова Лундквиста. - Сборная Швеции чувствовала, что может завоевать чемпионство. Такое же чувство было на Олимпиаде-2006.

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