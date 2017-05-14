Хенрик и Джоэль Лундквист сыграли вместе впервые за 12 лет

Сегодня сборная Швеции обыграла команду Дании (4:2) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017.

Отметим, что в составе шведской команды впервые за 12 лет вместе играли братья Лундквисты – голкипер Хенрик и нападающий Джоэль. Для вратаря "Рейнджерс" эта встреча стала первой на чемпионатах мира с 2008 года.

"СЭ" вел трансляцию матча