Хенрик и Джоэль Лундквист сыграли вместе впервые за 12 лет

Сегодня сборная Швеции обыграла команду Дании (4:2) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017.
Отметим, что в составе шведской команды впервые за 12 лет вместе играли братья Лундквисты – голкипер Хенрик и нападающий Джоэль. Для вратаря "Рейнджерс" эта встреча стала первой на чемпионатах мира с 2008 года.
Henrik & Joel Lundqvist played together tonight for the first time in 12 years, and after their win, they were popular. #IIHFWorlds pic.twitter.com/bRqeXbYtsH– IIHF (@IIHFHockey) 14 мая 2017 г.