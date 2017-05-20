Хеннер Зигфельд: "С такими показателями посещаемости ЧМ можно проводить и два раза в год"

Генеральный секретарь оргкомитета чемпионата мира по хоккею-2017 Хеннер Зигфельд высоко оценил зрительский интерес к турниру, передает спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– В первые дни в Париже посещаемость была не очень, но завершили мы там высокими показателями – по 7500 зрителей в среднем за игру, а это очень здорово для не главной принимающей стороны, – сказал Зигфельд. – Всего в Париже матчи посетило 224 тысячи зрителей. А это всего на 10 тысяч меньше, чем было в Остраве. А тогда был установлен рекорд. При том что Чехия – чисто хоккейная страна. По-моему, это большое достижение.

В Кельне наши ожидания были полностью превзойдены. Мы были уверены, что соберется порядка 600 тысяч, но были удивлены, что очень многие приезжали сюда и покупали билеты уже здесь. Сколько русских собралось – это фантастика. Сами видели, что творится на их матчах. Нас часто спрашивают, стоит ли проводить чемпионат мира раз в год. С такими показателями можно и два раза проводить. В Кельне средняя посещаемость 13 400 зрителей.

Ожидаем, что всего на два города соберется 678 тысяч, и почти уверены, что добьемся таких цифр. Сейчас пока собралось 625 тысяч, 401 тысяча – только в Кельне. Для сравнения: на чемпионате мира в России было всего 407 тысяч. Мы в одном только Кельне столько набрали. В Минске было 643 тысячи.