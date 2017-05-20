Харри Сятери: "Готов сыграть с Россией"

Вратарь сборной Финляндии Харри Сятери после поражения в полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 от Швеции (1:4) подчеркнул, что его команда уступила в игре в неравных составах.

– Шведы были очень хороши, мы сделали со своей стороны все, что могли, – сказал Сятери. – Но против США наша команда сыграла гораздо лучше. Не думаю, что та встреча отобрала слишком много эмоций. Сегодня их тоже хватало, а порой они даже били через край. Нам не хватило терпения. Мы уступили в действиях спецбригад – как в большинстве, так и в меньшинстве. Для меня не сюрприз, что сборная Финляндии дошла до полуфинала. В группе была пара неудачных матчей. Мы верили в себя и знали, что способны на большее.

Если мне доверят сыграть с Россией, то я готов. В ее составе полно индивидуально сильных хоккеистов. Против многих я играл в КХЛ (в "Витязе" с 2014 года. - Прим. "СЭ"), так что интересно с ними встретиться на уровне чемпионата мира.

Что касается того, где я продолжу карьеру, то этот вопрос решится по окончании чемпионата мира. НХЛ? Все возможно. Но пока я ничего не знаю на этот счет. (Игорь ЕРОНКО)

Матч за 3-е место чемпионата мира-2017 между сборными России и Финляндии состоится в Кельне в воскресенье, 21 мая. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Россия – Финляндия начнется в 17.15 здесь.