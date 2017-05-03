Харийс Витолиньш: "Уверенность есть в тройках Шипачева и Наместникова"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш заявил, что на чемпионате мира по хоккею-2017 все еще могут быть изменения в звеньях. Также специалист отметил, что у тренерского штаба есть уверенность в двух тройках сборной – Владислава Наместникова и Вадима Шипачева.

– Плотникова убрали от Мозякина и Ткачева. Можно ли уже говорить о том, что будут изменения в этой тройке?

– Мы попробовали, – сказал Витолиньш. – Они примерно одного плана игроки с Барабановым. Может быть, Плотников, который помощнее, будет в той тройке (Телегин – Андронов – Плотников. – Прим. "СЭ"). Есть варианты. Мы знаем, как было до этого, сейчас попробовали по-другому, но всегда можно вернуться к изначальному варианту.

– То есть уверенность есть по составу двух троек: Наместникова и Шипачева.

– В общем, да.

– Сегодня планируются какие-то командные мероприятия?

– Да, что-то предлагается. Просмотр фильма, наверное. Я не знаю какого.

Сборная России проведет свой первый матч в пятницу против Швеции. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

В воскресенье российские хоккеисты сыграют с Италией, 8 мая – с Германией, 11 мая – с Данией, 13 мая – со Словакией, 15 мая – с Латвией, 16 мая – с командой США.