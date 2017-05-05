Харийс Витолиньш: "У нас игра сегодня и не интересует, что происходит за океаном"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш рассказал о конечном выборе состава на чемпионат мира. Он добавил, что подписание контракта Вадима Шипачева с клубом НХЛ "Лас-Вегас" никак не должно повлиять на хоккеиста.

– Почему Плотникова и Баранова и предпочли Плотникову и Любимову?

– Трудный выбор. Это личная уверенность главного тренера. Микротравма Ничушкина в последнем матче может сказаться, хотя он полностью готов. Барабанова мы знаем по клубу как человека, который никогда не сдается, будет лезть, четко выполнять задание. Любимова не заявили, потому что сезон не слишком удачный, и мы его мало видели.

– По каким параметрам Зуб выиграл конкуренцию у Науменкова?

– Чисто по оборонительным аспектам. С началом атаки у него могут возникать проблемы, но он очень плотно и активно играет в обороне.

– Как восприняли новость о том, что Шипачев подписал контракт с "Лас-Вегасом"?

– Не думаю, что это как-то повлияет на чемпионат мира. Мы сейчас в сборной и клубные вопросы оставляем. Ребята приехали, чтобы успешно выступить на чемпионате мира. Наша задача – чтобы они вышли и полностью отдали себя игре.

– Сохраняете позиции для игроков из НХЛ?

– На данный момент у нас есть команда – состав и резерв, а дальше будем смотреть. Мы следим за всеми матчами НХЛ. Каждое утро смотрим за всеми. У нас игра сегодня, и по большому счету не интересует, что происходит за океаном. Надо побеждать, а дальше будем смотреть.

Сборная России проведет свой первый матч в пятницу против Швеции. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

В воскресенье российские хоккеисты сыграют с Италией, 8 мая – с Германией, 11 мая – с Данией, 13 мая – со Словакией, 15 мая – с Латвией, 16 мая – с командой США.