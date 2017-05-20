Харийс Витолиньш: "Сыграет ли Наместников с Канадой? Пока не знаю". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

14:47 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Харийс Витолиньш: "Сыграет ли Наместников с Канадой? Пока не знаю"

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Тренер сборной России Харийс Витолиньш заявил, что тренерский штаб национальной команды пока не определился, сыграет ли в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею-2017 против Канады нападающий Владислав Наместников, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Играет ли Наместников? Сейчас решим, – сказал Витолиньш. – Пока не знаю.

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне сегодня, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада – Россия начнется в 16.15 здесь.

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