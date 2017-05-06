Харийс Витолиньш: "Специально Мозякина со льда не убирали"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш на следующий день после старта подвел итоги первого матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Швеции (2:1 Б). Специалист добавил, что тренерский штаб пока не думает о смене игровых сочетаний, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Ребята проявили характер и самоотверженность во вчерашней игре, – заявил Витолиньш. – Поначалу видно было, что шведы нас поддавили, были проблемы с выходом из зоны. Потом преобразились, и главное – физически были хорошо готовы. Это и показал третий период. Соперник даже сдал.

– Удивлены, что выиграли у скандинавов на "точке"?

– Честно скажу, да. На каждой тренировке сейчас отрабатываем вбрасывания. И каждое выигранное не давало шведам бросить или создать момент.

– С чем связано небольшое игровое время Мозякина?

– Получилось, Олег Валерьевич так выпускал игроков, что Сергей на пересменке где-то позже вышел. Специально его не убирали. Ни одно из звеньев не получает преимущества по игровому времени. Все идут по порядку, просто у кого-то лучше в атаке получается, они и задерживаются на площадке подольше. Рассчитываем на Мозякина и как на капитана, и как на снайпера. На большинстве ждем его броска. У него в равных составах были моменты.

– Что скажете про следующего соперника?

– С Италией нужно сыграть качественно, потому что превосходство будет у нас. Итальянцы однозначно будут действовать от обороны и давать возить по углам. Нашей команде нельзя уходить от своей игры. Не будем экспериментировать.

– Почему не идет у "игровиков"?

– Рано делать выводы, мы играли с топовой командой и закончили матч вничью в основное время. Шипачев и Наместников не забили, но нельзя сказать, что у них не идет игра. Им нужно время. О том, чтобы менять в сочетаниях Панарина и Гусева, пока не думаем.

В следующем матче сборная России сыграет с Италией. Встреча пройдет в воскресенье, 7 мая, и начнется в 13.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.