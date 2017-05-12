Харийс Витолиньш: "Планируем, что Кузнецов сыграет с Латвией"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш отметил, что Артемий Панарин пропускал сегодняшнюю тренировку из-за повреждения. Также он не исключил, что нападающий Евгений Кузнецов выйдет на лед в матче с Латвией, который состоится 15 мая.

– Согласны с Киселевичем в том, что вчера в обороне действовали безобразно?

– Сыграли неплотно. Не скажу, что безобразно. Иначе бы проиграли.

– Почему не было Панарина?

– Артемий получил микротравму, и решили сегодня его поберечь.

– В какое звено планируете поставить Кузнецова?

– Для начала нужно, чтобы он приехал. На следующий день на тренировке посмотрим на его состояние. Времени достаточно. Кузнецов мастеровитый, и в любом месте с любыми партнерами может сыграть. Планируем его к матчу с Латвией. (Алексей ШЕВЧЕНКО, Юрий ГОЛЫШАК)