Харийс Витолиньш: "Планируем, что Кузнецов сыграет с Латвией"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш отметил, что Артемий Панарин пропускал сегодняшнюю тренировку из-за повреждения. Также он не исключил, что нападающий Евгений Кузнецов выйдет на лед в матче с Латвией, который состоится 15 мая.
– Согласны с Киселевичем в том, что вчера в обороне действовали безобразно?
– Сыграли неплотно. Не скажу, что безобразно. Иначе бы проиграли.
– Почему не было Панарина?
– Артемий получил микротравму, и решили сегодня его поберечь.
– В какое звено планируете поставить Кузнецова?
– Для начала нужно, чтобы он приехал. На следующий день на тренировке посмотрим на его состояние. Времени достаточно. Кузнецов мастеровитый, и в любом месте с любыми партнерами может сыграть. Планируем его к матчу с Латвией. (Алексей ШЕВЧЕНКО, Юрий ГОЛЫШАК)