Харийс Витолиньш: "Панарин к Кучерову? По одной игре рано делать выводы"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш после тренировки национальной команды заявил, что тренерский штаб пока не планирует изменения в составе. Также наставник рассказал о предстоящем матче чемпионата мира по хоккею-2017 против Италии, передает из Кельна спецкор "СЭ" Алексей ШЕВЧЕНКО.

– Пока изменений в составе не будет, никого дозаявлять не планируем, – сказал Витолиньш. – С Италией важен будет настрой. Будет ли Панарин играть с Кучеровым? По одной игре рано делать выводы.

В следующем матче сборная России сыграет с Италией. Встреча пройдет в воскресенье, 7 мая, и начнется в 13.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.