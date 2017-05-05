Харийс Витолиньш: "Матч со Швецией позволит наглядно сравнить уровни НХЛ и КХЛ"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш в преддверии матча группового турнира чемпионата мира против команды Швеции отметил, что предстоящая встреча позволит наглядно сравнить уровни НХЛ и КХЛ.

- Матч со шведами будет очень хорошим тестом для нас, мы надеемся, что не просто на уровне сыграем, а победим, - отметил Витолиньш. - Матч позволит наглядно сравнить уровни НХЛ и КХЛ, в случае победы мы можем показать, что уровень КХЛ ничуть не хуже. Матч Евротура со шведами, который мы проиграли в овертайме, хотя вели 3:1, показал, что мы наравне с ними. (Марат САФИН)

Сегодня, 5 мая, сборная России сыграет со Швецией в первом матче чемпионата мира. Начало встречи – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.