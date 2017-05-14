Харийс Витолиньш: "Латвия играла наравне со шведами и американцами"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш заявил, что Латвия хорошо выглядит на чемпионате мира по хоккею-2017, и российской команде предстоит серьезная игра. Латвийская команда занимает четвертое место в группе А, сборная России идет в лидерах группы.

– Завтра играет Сорокин, – сказал Витолиньш.

– Как вам сборная Латвии?

– Видели, что со шведами и американцами они играли наравне. Реализуй свои моменты, и была бы совсем другая история. На этом чемпионате латвийцы хорошо выглядят, и предстоит очень серьезная игра.

– Серьезно ли изменил команду Боб Хартли?

– Чисто североамериканский рисунок. Если посмотреть матч с США, то в обе стороны одна и та же картина. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, что команды встретятся завтра, 15 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи