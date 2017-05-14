Харийс Витолиньш: "Кузнецову и Орлову нельзя оправдываться акклиматизацией"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш заявил, что прилетевшие из НХЛ нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов не могут оправдываться акклиматизацией и должны играть на полную в каждом матче.

– Допускаете, что у Кузнецова и Орлова уйдет некоторое время на акклиматизацию?

– Этим оправдываться нельзя, – сказал Витолиньш. – Они будут выходить и на полную биться и доказывать свое качество игры. Вы видели, как у немцев Драйзайтль приехал на матч с самолета. Все зависит от настроя.

– Почему отменили лед основному составу?

– Много у них тренировок. Уже конец сезона, игры идут через день, и нужно физически отдохнуть. Нам надо улучшать и стабилизировать свою игру. Чем увереннее чувствуете себя, любой соперник по плечу. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, что команды встретятся завтра, 15 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи