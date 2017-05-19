Харийс Витолиньш: "Канаду почетно побеждать в любом составе"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш в преддверии полуфинального матча чемпионата мира-2017 с Канадой подчеркнул, что не хотел избежать встречи с этим соперником. По словам специалиста, всегда почетно обыграть родоначальников хоккея.

- На льду стало холоднее. Организаторы увеличили мощность холодильных установок? - вопрос Витолиньшу.

- Это хорошо.

- Лучше стало?

- Не то чтобы лучше, но в Париже стоишь около льда и потеешь, здесь - другая ситуация.

- Вы же уезжали без вещей в Париж? Верили, что вернетесь в Кельн?

- Да.

- Ваш тренерский штаб никогда не побеждал Канаду.

- Надо писать новую историю.

- А 1:6 в Праге вспоминаете?

- Вспоминаем все. Одна история заканчивается, начинается новая.

- Сами канадцы говорят, что эта сборная намного слабее той.

- Канада есть Канада, их почетно побеждать в любом их составе. Каждый может что-то говорить в свое оправдание, и мы тоже можем сказать эти слова.

- Эта Канада сильнее прошлогодней?

- Трудно сказать, мы с ними не играли на прошлом турнире. Сейчас казалось, что они должны разорвать немцев, но не получилось. Все в наших руках. Ребята у нас злые, полны энергии, и они не хотели избежать Канады - наоборот, хотели с ними сыграть. (Игорь ЕРОНКО)

Матч 1/2 финала чемпионата мира-2017 между сборными Канады и России состоится в Кельне в субботу, 20 мая. Начало игры – в 16.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Видеотрансляция игры Канада - Россия начнется в 16.15 здесь.