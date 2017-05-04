Харийс Витолиньш: "Игроки сборной России должны быть злее шведов"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш в преддверии стартового матча чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что преимуществом россиян в матче со Швецией на старте чемпионата мира должна стать злость самих хоккеистов.

– Не секрет, что нам будет противостоять очень сильный противник, – приводит "Р-Спорт" слова Витолиньша. – Там много игроков из НХЛ, хорошо оснащенных технически. Возможно, это даже будет их преимуществом. Что касается нас, то преимуществом нашей команды должна стать злость. Мы должны быть злее, играть как можно плотнее, выигрывать большинство единоборств. Если это получится, то результат придет.

Сборная России проведет свой первый матч в пятницу против Швеции. Начало игры – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой игры.

В воскресенье российские хоккеисты сыграют с Италией, 8 мая – с Германией, 11 мая – с Данией, 13 мая – со Словакией, 15 мая – с Латвией, 16 мая – с командой США.