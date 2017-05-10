Харийс Витолиньш: "Думаю, Мозякин сыграет с Данией"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш перед тренировкой национальной команды в преддверии матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Дании выразил надежду, что нападающий Сергей Мозякин сможет выйти на лед в завтрашней игре.

Повреждение Мозякину нанес нападающий сборной Германии Патрик Хагер в матче против России (6:3). После атаки соперника россиянин неудачно приземлился на лед. Хагер за фол получил матч-штраф и был дисквалифицирован на две игры. Капитан сборной России покинул площадку с посторонней помощью и отправился в раздевалку. Обследование не выявило у игрока сотрясения мозга.

– Вчера был выходной, – сказал Витолиньш в эфире программы "Все на хоккей". – Сегодня готовимся к игре. Думаю, на лед Мозякин завтра выйдет. Будем смотреть по тренировке. Надеюсь, что сыграет. Если не сможет? Будем думать. У нас есть игроки, которых можно дозаявить. Есть и хоккеисты за океаном. Конечно, следим за НХЛ.

Матч с Данией? Главное играть в свою игру, выигрывать единоборства, бросать. Надо достучаться до ребят, что здесь слабых нет. Все зависит от нас.

Матч Россия – Дания пройдет в четверг, 11 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.