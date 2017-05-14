Харийс Витолиньш: "Для Латвии матч с Россией выше, чем рядовой"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш заявил, что расстроен качеством льда на арене в Кельне на чемпионате мира по хоккею-2017. Специалист отметил, что завтрашний матч с Латвией будет заключительным в игровой день, поэтому он обеспокоен качеством площадки.
– Каково вам играть против Латвии?
– Конечно, в Латвии эта игра выше, чем рядовая, – сказал Витолиньш. – Наша задача – выиграть.
– Есть нарекания к условиям на площадке?
– Трудно сказать. Ребята говорят, что лед плохой. Хорошо, что словакам в первом периоде забили три. Во втором и третьем периоде лед был плохого качества. Особенно завтра игра вечерняя, и ожидаем, что площадка будет не лучшего качества.
– Все понравилось по матчу со Словакией?
– Нет. Есть, над чем работать. По сравнению со всеми остальными играми, словаки создали больше всего голевых моментов, чем остальные. Атака работает креативно и здорово. Хочется до минимума свести оплошности в обороне. Процесс идет. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Напомним, что команды встретятся завтра, 15 мая, начало – в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи