Харийс Витолиньш: "Для Латвии матч с Россией выше, чем рядовой"

Тренер сборной России Харийс Витолиньш заявил, что расстроен качеством льда на арене в Кельне на чемпионате мира по хоккею-2017. Специалист отметил, что завтрашний матч с Латвией будет заключительным в игровой день, поэтому он обеспокоен качеством площадки.

– Каково вам играть против Латвии?

– Конечно, в Латвии эта игра выше, чем рядовая, – сказал Витолиньш. – Наша задача – выиграть.

– Есть нарекания к условиям на площадке?

– Трудно сказать. Ребята говорят, что лед плохой. Хорошо, что словакам в первом периоде забили три. Во втором и третьем периоде лед был плохого качества. Особенно завтра игра вечерняя, и ожидаем, что площадка будет не лучшего качества.

– Все понравилось по матчу со Словакией?

– Нет. Есть, над чем работать. По сравнению со всеми остальными играми, словаки создали больше всего голевых моментов, чем остальные. Атака работает креативно и здорово. Хочется до минимума свести оплошности в обороне. Процесс идет. (Алексей ШЕВЧЕНКО)